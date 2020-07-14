  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...

Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...

Gizli kamerayı odanın bir köşesine yerleştiren adam eşi ve kızı evde yokken yaptığı sürprizi saniye saniye kaydetti. Adamın eşi ve çocuğu eve döndüğünde gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:32
Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...

Eşi ve kızının 20 günlük yokluğunu fırsat bilen adam eşine inanılmaz bir sürpriz hazırladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...

Eskiyen ofislerini tek başına tadilata sokan adam bu süreci videoya alarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...

Önce badana boya yapan adam daha sonra yerin parkelerini sökerek yeni koyu renk parkeler döşedi.

Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...

Ardından başka bir odada masa ve raf tasarlayan adam daha sonra mutfağa getirdi.

Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...

Görüntülerde odayı eşine gösterdiği anlar da yer alıyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Denizde dehşet dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiler...
Denizde dehşet dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiler...
  • SON DAKİKA