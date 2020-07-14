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Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...

Gizli kamerayı odanın bir köşesine yerleştiren adam eşi ve kızı evde yokken yaptığı sürprizi saniye saniye kaydetti. Adamın eşi ve çocuğu eve döndüğünde gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





