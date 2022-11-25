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Haberler Galeri Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki... İşte sosyal medyayı sallayan görüntüler

Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki... İşte sosyal medyayı sallayan görüntüler

Gizli kamerayı odanın bir köşesine yerleştiren adam eşi ve kızı evde yokken yaptığı sürprizi saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada çok konuşulan o görüntülerde adamın eşi ve çocuğu eve döndüğünde gözlerine inanamadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 10:12 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 10:13
Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki... İşte sosyal medyayı sallayan görüntüler

Eşi ve kızının 20 günlük yokluğunu fırsat bilen adam eşine inanılmaz bir sürpriz hazırladı.

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Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki... İşte sosyal medyayı sallayan görüntüler

Eskiyen ofislerini tek başına tadilata sokan adam bu süreci videoya alarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki... İşte sosyal medyayı sallayan görüntüler

Önce badana boya yapan adam daha sonra yerin parkelerini sökerek yeni koyu renk parkeler döşedi.

Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki... İşte sosyal medyayı sallayan görüntüler

Ardından başka bir odada masa ve raf tasarlayan adam daha sonra mutfağa getirdi.

Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki... İşte sosyal medyayı sallayan görüntüler

Görüntülerde odayı eşine gösterdiği anlar da yer alıyor.

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