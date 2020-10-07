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Haberler Galeri Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı

Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı

Muğla'da yaşayan oyuncu Özgü Namal, dün eşi Serdar Oral'ı kaybetti. Kalp krizi geçiren Oral, 53 yaşında hayata veda etti. Namal, eşinin cenazesine ayakta durmakta zorlandığı ve evde çocuklarının yanında olması nedeniyle katılamadı.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 10:35 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 10:35
Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı

Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif karakteriyle yıldızı parlayan Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı.

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Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı

Oral, Beykoz'daki Abdülvehhab Evvab Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı

Kanlıca Mezarlığı'na defnedilen eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran Namal, ayakta durmakta zorlandığı ve evde çocuklarının yanında olması nedeniyle cenaze törenine katılamadı.

Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı

Corona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz gibi ünlü isimler de katıldı.

Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı
Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı
Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı
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