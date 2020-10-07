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Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı
Muğla'da yaşayan oyuncu Özgü Namal, dün eşi Serdar Oral'ı kaybetti. Kalp krizi geçiren Oral, 53 yaşında hayata veda etti. Namal, eşinin cenazesine ayakta durmakta zorlandığı ve evde çocuklarının yanında olması nedeniyle katılamadı.
Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 10:35Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 10:35
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Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif karakteriyle yıldızı parlayan Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı.
Kanlıca Mezarlığı'na defnedilen eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran Namal, ayakta durmakta zorlandığı ve evde çocuklarının yanında olması nedeniyle cenaze törenine katılamadı.
Corona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz gibi ünlü isimler de katıldı.