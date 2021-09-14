Eşi yaralama davasında hakimden ’Taliban mahkemesi’ çıkışı

İKİ KOMŞUNUN DİNLENMESİNİ İSTEDİ

Bir önceki duruşmada Esra Oymak'ın kendisini aldattığını ve olaydan bir gün önce gece 03.00 sıralarında biriyle konuşurken yakaladığını ileri süren tutuklu sanık Mikail Oymak, bu iddiasını sürdürdü. Oymak, babası Ömer Oymak ile iki komşusunun tanık olarak dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Esra Oymak'a konuşup, konuşmadığını sordu. Oymak ise, "Konuşmadım. Annemin telefonu olaydan 10 gün önce kırıldı. Ben hattımı çıkarıp, telefonu anneme verdim. Olay günüde Mikail'in telefonundan annemi aradım. Tanıkların dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini istemiyorum" dedi.