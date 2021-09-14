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Eşi yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı

Manisa'da boşanmak isteyen eşini boğazından yaralayan tutuklu sanığın isteğini mahkemede gerginliğe yol açtı. Kocasının tanıkların dinlenmesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi talebinin reddedilmesini isteyen kadına mahkeme başkanından ilginç bir karşılık geldi. Mahkeme Başkanı, "Burası Taliban mahkemesi değil. Tanığı dinlemeyelim, kayıtları incelemeyelim. Burada kafama göre buna 3 yıl, ona 5 yıl ceza veremem" dedi.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:29 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:35
Eşi yaralama davasında hakimden ’Taliban mahkemesi’ çıkışı

Manisa'da, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı (31) çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mikail Oymak (32), davanın 3'üncü duruşmasında eşinin kendisini aldattığını ileri sürüp, tanıkların dinlenmesini ve HTS kayıtlarının istenmesini talep etti. Esra Oymak'ın boşanma aşamasındaki eşinin tanıkların dinlenmesi ve telefon kayıtlarının incelenmesi talebinin reddedilmesini istemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Burası Taliban mahkemesi değil. Tanığı dinlemeyelim, kayıtları incelemeyelim. Burada kafama göre buna 3 yıl, ona 5 yıl ceza veremem" dedi.

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Eşi yaralama davasında hakimden ’Taliban mahkemesi’ çıkışı

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına Esra Oymak, annesi Cemile Ateş ve avukatları Hatice Büşra Aktaş katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

Eşi yaralama davasında hakimden ’Taliban mahkemesi’ çıkışı

İKİ KOMŞUNUN DİNLENMESİNİ İSTEDİ
Bir önceki duruşmada Esra Oymak'ın kendisini aldattığını ve olaydan bir gün önce gece 03.00 sıralarında biriyle konuşurken yakaladığını ileri süren tutuklu sanık Mikail Oymak, bu iddiasını sürdürdü. Oymak, babası Ömer Oymak ile iki komşusunun tanık olarak dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Bunun üzerine mahkeme başkanı Esra Oymak'a konuşup, konuşmadığını sordu. Oymak ise, "Konuşmadım. Annemin telefonu olaydan 10 gün önce kırıldı. Ben hattımı çıkarıp, telefonu anneme verdim. Olay günüde Mikail'in telefonundan annemi aradım. Tanıkların dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini istemiyorum" dedi.

Eşi yaralama davasında hakimden ’Taliban mahkemesi’ çıkışı

'BURASI TALİBAN MAHKEMESİ DEĞİL'
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Esra Oymak'a, "Burası Taliban mahkemesi değil. Tanığı dinlemeyelim, kayıtları incelemeyelim. Burada kafama göre buna 3 yıl, ona 5 yıl ceza veremem. Bu ülkenin hukuk ve yargı kuralları var. HTS kayıtlarına bakmazsam ortaya atılan iddiaları nasıl değerlendireceğim? Kullandığın hattı 7 ayda bulduk. Kayıtlara bakmazsam buna ömür boyu cevap veremem" diye konuştu.

Eşi yaralama davasında hakimden ’Taliban mahkemesi’ çıkışı

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Mikail Oymak'ın tutukluluğunun devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine ve arayanın kimlik bilgilerinin istenmesi talebiyle duruşmayı kasım ayına erteledi.

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