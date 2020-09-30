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'Eşim beni öldürecek' demişti! Emre Aşık'ın ifadesi ortaya çıktı!
Emre Aşık ve Yağmur Aşık cephesinde sular durulmuyor. 'Eşim beni öldürecek' diyen ve şikayetçi olan Emre Aşık'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Emre Aşık, avukatıyla birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde ifade vermişti.
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:42Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:44
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Yağmur Aşık'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte, eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı, ikilinin Düzce'de ormanlık alanda Emre için mezar yeri bile baktığı ortaya çıkmış ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmıştı. Emre Aşık, 27 Eylül'de avukatı ile birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde yeniden ifade vermişti.
Sabah Gazetesi, Emre Aşık'ın, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair verdiği ifadeye ulaştı. Ünlü futbolcu ifadesinde, Yağmur Aşık'ın kendisini öldürmek için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatı Funda Sadıkahmet Alp'e 27 Eylül 2020'de WhatsApp üzerinden ihbar geldiğini söyledi.
'İLK TETİKÇİ İHBAR ETTİ'
Emre Aşık, ikinci tetikçinin tutulduğu ihbarının, eşinin daha önce kendisini öldürtmek istediği sevgilisi Erdi Sungur tarafından yapıldığını bildirdi.
Aşık, "Avukatım, WhatsApp üzerinden kendisine Erdi Sungur isimli şahıstan bir mesaj geldiğini, mesajda, Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiği, bu tetikçinin isminin Baycan Şenürek olduğu ve bu şahsın beni öldüreceği yazdığını söyledi" diyerek mesajların çıktılarını delil olarak sundu.
Emre Aşık ifadesini şöyle tamamladı: "Bu mesajları atan Erdi Sungur isimli şahıs avukatımı aramış ve tutulan tetikçinin iki gün içinde beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında tedirgin oluyorum.