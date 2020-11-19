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Eşine az rastlanan olay! Genç kadının ağzından çıkan kan dondurdu

Rusya'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı! Ağacın altında uyuyan kadının ağzından yılan girdi. 1 metreden uzun olan yılan, kadının midesine kadar inmeyi başardı. İşte dehşete düşüren ameliyat anları...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:36
Eşine az rastlanan olay! Genç kadının ağzından çıkan kan dondurdu

Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı.

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Eşine az rastlanan olay! Genç kadının ağzından çıkan kan dondurdu

Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi.

Eşine az rastlanan olay! Genç kadının ağzından çıkan kan dondurdu

Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.

Eşine az rastlanan olay! Genç kadının ağzından çıkan kan dondurdu

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı.

Eşine az rastlanan olay! Genç kadının ağzından çıkan kan dondurdu

Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

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