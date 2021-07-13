  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Eşini kuaförde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Eşini kuaförde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Aydın Efeler'de ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Sinem Kaya'yı sığındığı kuaförde 7 kurşunla öldüren Dinçer Özden hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Özden'e olayda yardım ettiği ileri sürülen birlikte yaşadığı Gülizar Kavçin'in de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 17:13
Eşini kuaförde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Aydın'ın Efeler İlçesinde geçen 2 Ekim tarihinde ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Sinem Kaya'yı (33) sığındığı kuaförde 7 kurşunla öldüren Dinçer Özden (39) hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Özden'e olayda yardım ettiği ileri sürülen birlikte yaşadığı Gülizar Kavçin'in (44) de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eşini kuaförde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi ev kadını Sinem Kaya, geçen yıl 2 Ekim'de saat 14.00 sıralarında, çöp dökmek için dışarı çıktı. Kaya, bu sırada aynı sokakta bulunan bir iş yerinden çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı inşaat işçisi eşi Dinçer Özden'nin kendisine doğru geldiğini fark etti. Bunun üzerine Kaya, elindeki çöpü yere atıp, kaçmaya başladı. Kaya, can havliyle sokaktaki bir kuaför dükkanına sığındı. Peşinden gelen Dinçer Özden belinden çıkardığı tabancayla Kaya'ya 7 el peş peşe ateş açtı.

Eşini kuaförde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kuafördeki müşteri ve çalışanlar panikle dışarı kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden kadın, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özden ise tutuklandı.

Eşini kuaförde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

İDDİANAME HAZIRLANDI
Soruşturmanın ardından Dinçer Özden hakkında, dini nikahlı eski eşi Sinem Kaya'yı 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, birlikte yaşadığı Gülizar Kavçin hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Eşini kuaförde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

'KAÇ EL ATEŞ ETTİM HATIRLAMIYORUM'
İddianamede Dinçer Özden ve suç ortağı olduğu ileri sürülen Gülizar Kavçin ile öldürülen Sinem Kaya'nın babası Abdullah Kaya'nın ifadelerine de yer verildi. İddianamedeki ifadesinde cinayeti nasıl planladığını anlatan Dinçer Özden, "Sokağa daha önce 4-5 kez gittim. Olaydan bir gün önce de gittim ama çocuklarımı göremedim. Olaydan bir gün önce Sinem Kaya bana farklı bir hesaptan hakaret içerikli mesaj attı. Bu durum psikolojimi bozdu...

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar
Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar