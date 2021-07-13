Eşini kuaförde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi ev kadını Sinem Kaya, geçen yıl 2 Ekim'de saat 14.00 sıralarında, çöp dökmek için dışarı çıktı. Kaya, bu sırada aynı sokakta bulunan bir iş yerinden çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı inşaat işçisi eşi Dinçer Özden'nin kendisine doğru geldiğini fark etti. Bunun üzerine Kaya, elindeki çöpü yere atıp, kaçmaya başladı. Kaya, can havliyle sokaktaki bir kuaför dükkanına sığındı. Peşinden gelen Dinçer Özden belinden çıkardığı tabancayla Kaya'ya 7 el peş peşe ateş açtı.