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Eşini ve kızını öldürüp, kafasına sıktı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kişi bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi ile kızını silahla vurup öldürdükten sonra, kafasına sıkarak kendi hayatına son verdi.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 23:03 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 23:04
Eşini ve kızını öldürüp, kafasına sıktı

Olay, Yamalak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Şentürk (72), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (70) ile konuşmak için evine gitti.

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Eşini ve kızını öldürüp, kafasına sıktı

Hüseyin Şentürk ile eşi arasındaki konuşma, tartışmanın ardından kavgaya dönüştü. Hüseyin Şentürk sinirlerine hakim olamayarak, yanında getirdiği silahla eşi Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk'ü (50) vurarak olay yerinden ayrıldı.

Eşini ve kızını öldürüp, kafasına sıktı

Hüseyin Şentürk olaydan sonra 35 AN 7529 plakalı aracına binerek mahalledeki pazar yerine giderek, aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerinin ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eşini ve kızını öldürüp, kafasına sıktı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Şentürk'ün pazar yerinde, Huriye Şentürk'ün evinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eşini ve kızını öldürüp, kafasına sıktı

Sevda Şentürk'ün ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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