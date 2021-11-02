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Eşini ve kızını öldürüp, kafasına sıktı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kişi bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi ile kızını silahla vurup öldürdükten sonra, kafasına sıkarak kendi hayatına son verdi.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 23:03 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 23:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





