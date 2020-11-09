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Eski bir garajı ne kadar değiştirebilirsiniz? İşte yanıtı...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı.. Buchholz, 41 metrekarelik garajı öyle bir hale getirdi ki, mimarları kıskandırcak nitelikte...

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





