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Haberler Galeri Eski bir garajı ne kadar değiştirebilirsiniz? İşte yanıtı...

Eski bir garajı ne kadar değiştirebilirsiniz? İşte yanıtı...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı.. Buchholz, 41 metrekarelik garajı öyle bir hale getirdi ki, mimarları kıskandırcak nitelikte...

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:02
Eski bir garajı ne kadar değiştirebilirsiniz? İşte yanıtı...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı...

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Eski bir garajı ne kadar değiştirebilirsiniz? İşte yanıtı...

İlk aldığında garaj içinde hiçbir şeyin olmadığı boş bir alandı.

Eski bir garajı ne kadar değiştirebilirsiniz? İşte yanıtı...

Kapısı bile eski püskü olan garajı müthiş bir villa haline getirdi.

Eski bir garajı ne kadar değiştirebilirsiniz? İşte yanıtı...

Garaj kapısını açılır kapanabilir cam yapan Bordo evin içini ahşam ağırlıklı döşedi.

Eski bir garajı ne kadar değiştirebilirsiniz? İşte yanıtı...
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