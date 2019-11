Ayşe Tuba Arslan için bugün Odunpazarı Vişnelik Mahallesi'ndeki Dursun Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Meral Sondikme ile baba Serdar Arslan'ın güçlükle ayakta durduğu törene çok sayıda vatandaş katıldı. Evladının tabutu başından bir an olsun ayrılamayan anne Meral Sondik, "Hayvan dahi böyle doğranmaz, gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni. Satırlarla hayvan doğrar gibi doğradı evladımı. Gittin Tubam, artık geriye gelmeyecek. Katil onu satırla doğradı. Ben artık yaşamam" diyerek, gözyaşı döktü.