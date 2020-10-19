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Eski fabrikayı öyle bir şeye çevirdi ki...

Çılgın mimar bir zamanlar I. Dünya Savaşı'nda bir beton fabrikası olarak kullanılan fabrikayı eve dönüştürdü.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





