Eski fabrikayı öyle bir şeye çevirdi ki...
Çılgın mimar bir zamanlar I. Dünya Savaşı'nda bir beton fabrikası olarak kullanılan fabrikayı eve dönüştürdü.
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:29
Bir zamanlar I. Dünya Savaşı'nda bir beton fabrikası olarak kullanılan bu bina çılgın mimar sayesinde eşsiz bir eve dönüştü.
Mimar Ricardo Bofill, 1973 yılında bu çimento fabrikasının devasa betonlarına aşık oldu.
Bina somut bir fabrika olarak duruyordu.
Bir zamanlar vahşi bir görünümde olan binadan şimdi yeşillikler akıyor.
Bofill ve ekibi yıllar boyunca endüstriyel bir kabuktan farksız olan bu binayı benzersiz bir sanat eseri haline getirdi.