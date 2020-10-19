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Haberler Galeri Eski fabrikayı öyle bir şeye çevirdi ki...

Eski fabrikayı öyle bir şeye çevirdi ki...

Çılgın mimar bir zamanlar I. Dünya Savaşı'nda bir beton fabrikası olarak kullanılan fabrikayı eve dönüştürdü.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:29
Eski fabrikayı öyle bir şeye çevirdi ki...

Bir zamanlar I. Dünya Savaşı'nda bir beton fabrikası olarak kullanılan bu bina çılgın mimar sayesinde eşsiz bir eve dönüştü.

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Eski fabrikayı öyle bir şeye çevirdi ki...

Mimar Ricardo Bofill, 1973 yılında bu çimento fabrikasının devasa betonlarına aşık oldu.

Eski fabrikayı öyle bir şeye çevirdi ki...

Bina somut bir fabrika olarak duruyordu.

Eski fabrikayı öyle bir şeye çevirdi ki...

Bir zamanlar vahşi bir görünümde olan binadan şimdi yeşillikler akıyor.

Eski fabrikayı öyle bir şeye çevirdi ki...

Bofill ve ekibi yıllar boyunca endüstriyel bir kabuktan farksız olan bu binayı benzersiz bir sanat eseri haline getirdi.

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