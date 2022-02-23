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Haberler Galeri Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki...

Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki...

1. Dünya Savaşı döneminde beton fabrikası olarak kullanılan eski bir fabrika öyle bir değişim geçirdi ki görenleri adeta büyüledi. Çılgın mimar, eski fabrikayı muhteşem bir eve dönüştürdü. İşte kareler...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:08
Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki...

Bir zamanlar I. Dünya Savaşı'nda bir beton fabrikası olarak kullanılan bu bina çılgın mimar sayesinde eşsiz bir eve dönüştü.

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Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki...

Mimar Ricardo Bofill, 1973 yılında bu çimento fabrikasının devasa betonlarına aşık oldu.

Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki...

Bina somut bir fabrika olarak duruyordu.

Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki...

Bir zamanlar vahşi bir görünümde olan binadan şimdi yeşillikler akıyor.

Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki...

Bofill ve ekibi yıllar boyunca endüstriyel bir kabuktan farksız olan bu binayı benzersiz bir sanat eseri haline getirdi.

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