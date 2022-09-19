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Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...
Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...
Artık kullanılmaz gözüyle bakılan ve atılan telefonların ne işe yaradığını bilseniz eski telefonunuzu atmayı bir kez daha düşünürdünüz. Telefonunu akla gelmeyecek bir şekilde kullanan adam görenleri hayrete düşürdü. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:04
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:14
Karşınızda eski bir telefon görüyorsunuz değil mi? Birazdan görecekleriniz ile onu artık eski telefon olarak görmeyeceksiniz. Eski telefonunuzun bir parçasının bugünden itibaren fazlasıyla işe yarayacağını biliyor muydunuz?
Önce maliyeti 1 doların bile altında olan bu minik kasayı satın alıyoruz.
Sonrasında bunu parçalarına ayıralım.
İçinden çıkan ön yüzdeki kartla önemli bir işimiz var.
Eski Nokia veya bir başka telefonunuzun içini açın.