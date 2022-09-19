  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Artık kullanılmaz gözüyle bakılan ve atılan telefonların ne işe yaradığını bilseniz eski telefonunuzu atmayı bir kez daha düşünürdünüz. Telefonunu akla gelmeyecek bir şekilde kullanan adam görenleri hayrete düşürdü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:14
Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Karşınızda eski bir telefon görüyorsunuz değil mi? Birazdan görecekleriniz ile onu artık eski telefon olarak görmeyeceksiniz. Eski telefonunuzun bir parçasının bugünden itibaren fazlasıyla işe yarayacağını biliyor muydunuz?

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Önce maliyeti 1 doların bile altında olan bu minik kasayı satın alıyoruz.

Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Sonrasında bunu parçalarına ayıralım.

Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

İçinden çıkan ön yüzdeki kartla önemli bir işimiz var.

Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Eski Nokia veya bir başka telefonunuzun içini açın.

  • SON DAKİKA