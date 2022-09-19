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Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Artık kullanılmaz gözüyle bakılan ve atılan telefonların ne işe yaradığını bilseniz eski telefonunuzu atmayı bir kez daha düşünürdünüz. Telefonunu akla gelmeyecek bir şekilde kullanan adam görenleri hayrete düşürdü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





