  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan birincilik haberi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan birincilik haberi!

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8,46 izlenme oranı ve 20,16 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,68 izlenme oranı ve 19,81 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:34
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan birincilik haberi!

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan birincilik haberi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan birincilik haberi!

EDHO 145. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan birincilik haberi!

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan birincilik haberi!

Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan birincilik haberi!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı BİM A101 aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
BİM A101 aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
BİZE ULAŞIN