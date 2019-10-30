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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan birincilik haberi!
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8,46 izlenme oranı ve 20,16 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,68 izlenme oranı ve 19,81 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Giriş Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:30Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:34
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Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!
EDHO 145. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.
Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır.
Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.