EDHO'nun Behzat’ı Emir Benderlioğlu’nun eşi bakın kim çıktı!

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', her hafta Salı akşamlarına damga vururken oyuncular da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. EDHO'da Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu ise en dikkat çeken oyuncu oldu. Behzat'ı oynarken gösterdiği performansla dikkatleri çeken oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi...