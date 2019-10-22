Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın şaşırtan değişimi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, sergilediği başarılı performansı ile izleyenlerden tam not alıyor. Salı akşamlarına damga vuran EDHO'nun oyuncularının özel hayatlarına dair bilinmeyenler merakla araştırılıyor. Oktay Kaynarca en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli, boyu? araştırılırken Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...