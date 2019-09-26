Esra Erol canlı yayınında ortaya çıkan iğrenç olayda yeni gelişme!

Esra Erol'da programında ortaya çıkan kan donduran olay tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığı iddiası ile programda bulunan Nail Kurt ile ilgili tüyler ürperten gerçek canlı yayında ortaya çıkmıştı. Nail Kurt'un engelli kızını para karşılığında yaşlı kişilerle birlikte olmaya zorlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Esra Erol canlı yayınında ortaya çıkan bu olay ile birlikte baba Nail Kurt polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Mahkeme Nail Kurt ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...