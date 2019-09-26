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Esra Erol canlı yayınında ortaya çıkan iğrenç olayda yeni gelişme!

Esra Erol'da programında ortaya çıkan kan donduran olay tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığı iddiası ile programda bulunan Nail Kurt ile ilgili tüyler ürperten gerçek canlı yayında ortaya çıkmıştı. Nail Kurt'un engelli kızını para karşılığında yaşlı kişilerle birlikte olmaya zorlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Esra Erol canlı yayınında ortaya çıkan bu olay ile birlikte baba Nail Kurt polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Mahkeme Nail Kurt ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:11 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:20
Esra Erol canlı yayınında ortaya çıkan iğrenç olayda yeni gelişme!

Nail Kurt, atv'de ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti.

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Esra Erol canlı yayınında ortaya çıkan iğrenç olayda yeni gelişme!

2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan'ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi.

Esra Erol canlı yayınında ortaya çıkan iğrenç olayda yeni gelişme!

Yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

Esra Erol canlı yayınında ortaya çıkan iğrenç olayda yeni gelişme!

Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti.

Esra Erol canlı yayınında ortaya çıkan iğrenç olayda yeni gelişme!

65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt'a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti.

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