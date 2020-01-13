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> Esra Erol dizide rol aldı Esra Erol usta oyunculara taş çıkarttı
Esra Erol dizide rol aldı Esra Erol usta oyunculara taş çıkarttı
Esra Erol son yıllarda televizyon dünyasına damga vuran isimlerden birisi oldu. Yaptığı programlarla birlikte büyük üne kavuşan Esra Erol, yeteneklerinde sınır olmadığını bir kez daha gösterdi. Sadece program sunuculuğu değil oyunculukta da yetenekli olduğunu ispatladı. İşte hiç bilmediğiniz bir özelliği daha; Esra Erol dizide rol aldı. Esra Erol'un rol aldığı dizi ve diğer ünlülerin ilk dizileri.
Giriş Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi 20:35
Esra Erol ve Müge Anlı son yıllara damgasını vurdu. Müge Anlı'dan sonra Esra Erol'un da rol aldığı bir dizi olduğu ortaya çıktı. Esra Erol'un konuk olduğu dizi ve diğer birçok oyuncuların rolleri...
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