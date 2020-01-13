Haberler Galeri Esra Erol dizide rol aldı Esra Erol usta oyunculara taş çıkarttı

Esra Erol dizide rol aldı Esra Erol usta oyunculara taş çıkarttı

Esra Erol son yıllarda televizyon dünyasına damga vuran isimlerden birisi oldu. Yaptığı programlarla birlikte büyük üne kavuşan Esra Erol, yeteneklerinde sınır olmadığını bir kez daha gösterdi. Sadece program sunuculuğu değil oyunculukta da yetenekli olduğunu ispatladı. İşte hiç bilmediğiniz bir özelliği daha; Esra Erol dizide rol aldı. Esra Erol'un rol aldığı dizi ve diğer ünlülerin ilk dizileri.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi 20:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





