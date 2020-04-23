Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oluyor. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. Sevenleri Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol yaşı ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol kaç yaşında? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek yaşları...
Giriş Tarihi: 23 Nisan 2020 Perşembe 16:37
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
Esra Erol kaç yaşında? İşte duyanları şaşırtan gerçek.
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
DEMET ŞENER
11 NİSAN 1977
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
MEHMET ALİ ERBİL
8 Şubat 1957