Esra Erol’da Fatma’nın bebeğini kaçıran Barış gözaltına alındı

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programlarından Esra Erol'da her gün farklı konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol'un programına çocuğunu kaçıran baba damga vurdu. 18 yaşındaki genç anne Kübra Didem Dönmez, dün yayınlanan bölümde 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını söylemişti. Esra Erol, Didem Dönmez ve çocuğunun biyolojik babası Barış Demir'i yüzleştirdi. Programın ilerlerken Barış Demir, yayını ihbar sayan polis ekiplerince gözaltına alındı.