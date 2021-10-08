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Haberler Galeri Esra Erol'da Fatma'nın bebeğini kaçıran Barış gözaltına alındı

Esra Erol'da Fatma'nın bebeğini kaçıran Barış gözaltına alındı

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programlarından Esra Erol'da her gün farklı konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol'un programına çocuğunu kaçıran baba damga vurdu. 18 yaşındaki genç anne Kübra Didem Dönmez, dün yayınlanan bölümde 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını söylemişti. Esra Erol, Didem Dönmez ve çocuğunun biyolojik babası Barış Demir'i yüzleştirdi. Programın ilerlerken Barış Demir, yayını ihbar sayan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:13 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:51
Esra Erol’da Fatma’nın bebeğini kaçıran Barış gözaltına alındı

22 yaşındaki Barış ile imam nikâhlı birliktelik yaşayan 19 yaşındaki Kübra, 4 Ekim Pazartesi günü Barış'ın 7 aylık bebeğini kaçırdığı iddiasıyla Esra Erol'da programına başvurdu. Anne Kübra, Barış'ın kendisi ile barışması için çocuğunu kaçırdığını söyledi.

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Esra Erol’da Fatma’nın bebeğini kaçıran Barış gözaltına alındı

Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Barış Demir damga vurdu.

Esra Erol’da Fatma’nın bebeğini kaçıran Barış gözaltına alındı

Esra Erol'da; 18 yaşındaki Kübra Didem Dönmez, 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını söylemişti. Cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığını ifade eden genç anne, Esra Erol'dan yardım istemişti.

Esra Erol’da Fatma’nın bebeğini kaçıran Barış gözaltına alındı

Eski sevgilisi ve çocuğunun biyolojik babası Barış Demir'in 7 aylık bebeği intikam için kaçırdığını öne süren Dönmez, "Bu adam resmi kayıtlara göre çocuğumun babası bile değil. Bugüne kadar bir mama dahi almadı. Ben çocuğumu geri istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Esra Erol’da Fatma’nın bebeğini kaçıran Barış gözaltına alındı

Esra Erol'da, Kübra Didem Dönmez ile Barış Demir yüzleşti.

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