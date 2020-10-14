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Esra Erol’dan eğitime destek! “Bir Tablet Bir Gelecek” kampanyası
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programından eğitime destek kampanyası. Başarılı sunucu Erol, dünkü canlı yayınında Türk Kızılay'ı ile birlikte el ele vererek tablet kampanyası başlattı.
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:28Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:33
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Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bir sosyal yardımlaşma kampanyasına daha el atıyor. Programın dün (13 Ekim Salı) yayınlanan bölümünde Türk Kızılay ile birlikte eğitim yardım kampanyası başlatıldı.
Erol, Türk Kızılay'ın başlattığı "Uzaktan Eğitime Yakın Destek Kampanyası" için seyircisine çağrıda bulundu.
Covid-19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Uzaktan Eğitime Yakın Destek" kampanyası için izleyicilerinden "Sizlerden istediğim tek şey ESRA yazıp 2868'e 10 TL'lik SMS atmanız. Sizlerin desteği oldukça her ev bir okula dönüşecek diyerek yardım istedi."
Kampanya için yayına konuk olan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın ESRA yazıp 2868'e SMS atmasıyla başladı. Ercan Tan, "Toplanan yardımla tabletleri satın alıp, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği okul listelerine dağıtımını yapacağız. Bu kampanyayla binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirebiliriz" dedi. Esra Erol'un çağrısına kulak veren izleyicileri ise sms yağmuruna başladı, çok kısa bir süre içinde yaklaşık 100 Bin TL toplandı.