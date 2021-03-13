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Eşya satmak isterken dünyanın diline düştüler!

Evlerinde kullanmadıkları eşyaları satmak isteyen kişiler internetten faydalanıyor. Fakat satılmak istenen eşya ayna olunca ortaya komik görüntüler çıktı.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:28
Eşya satmak isterken dünyanın diline düştüler!

Gelişen teknolojiyle birlikte bazı kişiler eski eşyaları internetten satmaya başladı.

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Eşya satmak isterken dünyanın diline düştüler!

Cep telefonlarının yardımı ile satmak istedikleri aynaların fotoğrafını çekerken şekilden şekle giren insanların sosyal medyada dolaşan ve bir fenomen haline gelen o görüntüleri...

Eşya satmak isterken dünyanın diline düştüler!
Eşya satmak isterken dünyanın diline düştüler!
Eşya satmak isterken dünyanın diline düştüler!
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