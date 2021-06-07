Eşya satmak isterken herkesin diline düştü!
Evlerinde kullanmadıkları eşyaları satmak isteyen kişiler internetten faydalanıyor. Fakat satılmak istenen eşya ayna olunca ortaya komik görüntüler çıktı.
Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:26
Gelişen teknolojiyle birlikte bazı kişiler eski eşyaları internetten satmaya başladı.
Cep telefonlarının yardımı ile satmak istedikleri aynaların fotoğrafını çekerken şekilden şekle giren insanların sosyal medyada dolaşan ve bir fenomen haline gelen o görüntüleri...