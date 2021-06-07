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Haberler Galeri Eşya satmak isterken herkesin diline düştü!

Eşya satmak isterken herkesin diline düştü!

Evlerinde kullanmadıkları eşyaları satmak isteyen kişiler internetten faydalanıyor. Fakat satılmak istenen eşya ayna olunca ortaya komik görüntüler çıktı.

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:26
Eşya satmak isterken herkesin diline düştü!

Gelişen teknolojiyle birlikte bazı kişiler eski eşyaları internetten satmaya başladı.

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Eşya satmak isterken herkesin diline düştü!

Cep telefonlarının yardımı ile satmak istedikleri aynaların fotoğrafını çekerken şekilden şekle giren insanların sosyal medyada dolaşan ve bir fenomen haline gelen o görüntüleri...

Eşya satmak isterken herkesin diline düştü!
Eşya satmak isterken herkesin diline düştü!
Eşya satmak isterken herkesin diline düştü!
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