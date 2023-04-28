Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

Yemeklerimize aroma ve lezzet katan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Faydaları tıbben kanıtlanmış olan sarımsak günümüzde alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı oldu. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsağın faydaları arasında en çok dikkat çekeni kalp sağlığına iyi gelmesi olduğu kanıtlandı. Peki közlenmiş sarımsak yemenin insan sağlığına faydaları nelerdir? 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz vücudumuzda neler değişiyor? İşte tüm bu soruların cevapları ve mucizevi besin sarımsağın faydaları...