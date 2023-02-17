Ev kirası ödememek için bakın ne yaptılar!

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı. 2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı. 'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu' Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor. İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev: Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı. Uzun bir seyahate çıkmaya karar veren çift eski bir okul otobüsünü baştan yarattı! Dönüşüm için 1 dolar bütçe ayıran çift bu eski püskü otobüsü dillere destan bir karavana dönüştürdü. . Kaliforniya'da yaşayan Patrick Schmidt'in hayatını, 1990 model bir okul otobüsü değiştirdi. Schdmidt'in 4500 Dolar ödeyerek satın aldığı okul otobüsünü, 9000 Dolar harcayarak babasıyla birlikte harika bir karavana dönüştürdü. Ardından da bu okul otobüsüyle Florida civarında 10.000 mil yolculuk yaptı. Schmidti yaptığı açıklamada, mart ayına kadar Florida'da kalmayı ve ardından Vegas'a yolculuk yapacağını söyledi. İşte okul otobüsünün karavana adım adım dönüşümü...