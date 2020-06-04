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Haberler Galeri Ev kirasından bakın nasıl kurtuldu?

Ev kirasından bakın nasıl kurtuldu?

Ev kirasından kurtulmak isteyen bir çift oldukça ilginç bir yönteme başvurdu. Sosyal medyada da oldukça beğenilen görüntüler çok sayıda paylaşım aldı.

Giriş Tarihi: 4 Haziran 2020 Perşembe 15:12 Güncelleme Tarihi: 4 Haziran 2020 Perşembe 15:16
Ev kirasından bakın nasıl kurtuldu?

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Ev kirasından bakın nasıl kurtuldu?

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Ev kirasından bakın nasıl kurtuldu?

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Ev kirasından bakın nasıl kurtuldu?

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Ev kirasından bakın nasıl kurtuldu?

'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

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