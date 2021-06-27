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Haberler Galeri Ev kirasından öyle bir yöntemle kurtuldu ki...

Ev kirasından öyle bir yöntemle kurtuldu ki...

Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü. Eski bir aracı adeta yepyeni bir eve çeviren çift o anları da paylaştı. İşte çok konuşulan o değişim...

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 11:03
Ev kirasından öyle bir yöntemle kurtuldu ki...

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Ev kirasından öyle bir yöntemle kurtuldu ki...

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Ev kirasından öyle bir yöntemle kurtuldu ki...

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Ev kirasından öyle bir yöntemle kurtuldu ki...

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Ev kirasından öyle bir yöntemle kurtuldu ki...

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