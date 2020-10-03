Ev temizliğinde bunlara dikkat!

Ev temizliği yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Pandemi nedeniyle evde kalma süremiz arttı. Bu da daha fazla temizlik yaptığımız anlamına geliyor. Ancak temizlik yaparken sağlığımıza zarar verecek hareketlerden kaçınmalıyız.
Giriş Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 00:41Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 00:41
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hastalıklara karşı alınacak önlemlerin başında temizlik geliyor. Koronavirüs salgınıyla beraber temizliğe daha fazla önem verdiğimiz bu günlerde, temizliği 'doğru' yapmak da büyük önem taşıyor.
Dr. Öğretim Üyesi Gözde Başbuğ, yoğun bir vakit ve çaba harcanan ev temizliğini yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Başbuğ, "Ev temizliği için malzemeleri kullanırken omurganın doğru anatomisini korumaya dikkat etmeliyiz. Omurgada boyun, sırt ve bel bölgelerinde anatomik bir takım eğrilikler vardır. Bunların anatomik pozisyonlarını koruyarak eğilmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Gövdenin ani dönüşlerde bulunmaması gerektiğine dikkat çeken Başbuğ, "Özellikle gövdenin dönmesiyle rotasyon dediğimiz hareketlerin ani yapılmasıyla oluşan travmalara dikkat edilmelidir.
Süpürge kullanırken öne doğru eğilirken her zaman sırt ve boyun dik tutularak belden kontrollü bir şekilde eğilmeliler. Sopalı temizlik bezlerini kullanırken bir ayağı önde, bir ayağı da arkada duracak şekilde bel bölgesini dengeye almalı çok fazla da dönmeli hareketler yapmadan tüm gövdeyle birlikte dönerek ve dik duruşu koruyarak temizlik yapmalıyız" dedi.
Ev temizliğinin sabahtan akşama kadar sürebilecek, oldukça uzun bir aktivite olduğunu vurgulayan Başbuğ, yüklenme ve dinlenme oranına da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek; "Yüklenme ve dinlenme oranına da dikkat etmeliyiz. Bir müddet temizlik yaptıktan sonra mutlaka dinlenmeli ve daha sonra tekrar devam etmeliyiz. Bizim ülkemizde çok detaylı temizlik seviliyor. Dolayısıyla 1 saat temizleyip 10-15 dakika dinlenme şeklinde öneriyoruz. 1 saat elektrik süpürgesi yaptıktan sonra mutlaka dinlenmeli ve daha sonra silme işlemine geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.