Ev temizliğinde bunlara dikkat!

Ev temizliğinin sabahtan akşama kadar sürebilecek, oldukça uzun bir aktivite olduğunu vurgulayan Başbuğ, yüklenme ve dinlenme oranına da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek; "Yüklenme ve dinlenme oranına da dikkat etmeliyiz. Bir müddet temizlik yaptıktan sonra mutlaka dinlenmeli ve daha sonra tekrar devam etmeliyiz. Bizim ülkemizde çok detaylı temizlik seviliyor. Dolayısıyla 1 saat temizleyip 10-15 dakika dinlenme şeklinde öneriyoruz. 1 saat elektrik süpürgesi yaptıktan sonra mutlaka dinlenmeli ve daha sonra silme işlemine geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.