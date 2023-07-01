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Haberler Galeri Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

Sofraların vazgeçilmezi olan yoğurt içeriğindekiler ile oldukça da besleyici. Kimisi yoğurdunu hazır almayı tercih ederken kimisi de ev yoğurdundan vazgeçmiyor.Yoğurtla ilgili yapılan dikkat çeken bir araştırmanın sonucu açıklandı. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı.

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2023 Cumartesi 17:14

Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

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