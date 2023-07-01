Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

Ev yoğurdunun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalığı yok ediyor

Sofraların vazgeçilmezi olan yoğurt içeriğindekiler ile oldukça da besleyici. Kimisi yoğurdunu hazır almayı tercih ederken kimisi de ev yoğurdundan vazgeçmiyor.Yoğurtla ilgili yapılan dikkat çeken bir araştırmanın sonucu açıklandı. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı.