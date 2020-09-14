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Evde canı sıkılan adam uçak yaptı! Herkesi şaşırttı...

Bazı insanlar ihtiyaçları olan eşyaları mağazalardan temin ederken, bazı insanlar da bunları kendileri yapmayı tercih ediyor. Evde kendi uçağını yapmaya karar veren bu adam, yapım aşamasını kare kare fotoğrafladı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





