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Haberler Galeri Evde canı sıkılan adam uçak yaptı! Herkesi şaşırttı...

Evde canı sıkılan adam uçak yaptı! Herkesi şaşırttı...

Bazı insanlar ihtiyaçları olan eşyaları mağazalardan temin ederken, bazı insanlar da bunları kendileri yapmayı tercih ediyor. Evde kendi uçağını yapmaya karar veren bu adam, yapım aşamasını kare kare fotoğrafladı.

Giriş Tarihi: 8 Mart 2022 Salı 15:57
Evde canı sıkılan adam uçak yaptı! Herkesi şaşırttı...

Bazı insanlar ihtiyaçları olan eşyaları mağazalardan temin ederken, bazı insanlar da bunları kendileri yapmayı tercih ediyor.
Evde kendi uçağını yapmaya karar veren bu adam, yapım aşamasını kare kare fotoğrafladı.

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Evde canı sıkılan adam uçak yaptı! Herkesi şaşırttı...

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Evde canı sıkılan adam uçak yaptı! Herkesi şaşırttı...
Evde canı sıkılan adam uçak yaptı! Herkesi şaşırttı...
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