Evde kedi besleyenler dikkat !

SEBEP FEL D 1 PROTEİNİ

Kedilerdeki alerjenlere bağlı duyulan hassasiyet, sık görülen bir durum mudur?

Kedi alerjenleri, insanlarda en yaygın görülen hayvan kaynaklı alerjenler olarak öne çıkıyor. Dünya çapındaki araştırmalar, kedi alerjenlerine karşı hassasiyetin beş yetişkinden birini etkilediğini ve bu durumun kediler ile insanlar arasındaki etkileşimi sınırlandırdığını gösteriyor. Türkiye'de yapılan bir araştırma; evinde kedi bulunan her 4 kişiden 1'inin kedi alerjenlerine karşı hassasiyet duyduğunu gösteriyor. Yaklaşık her 3 kedi sahibinden 1'i kedi alerjenlerine olan duyarlılıklarının en kötü yanının kedileriyle olan yakınlığını etkilemesi olduğunu söylerken, kedi alerjenlerine hassasiyet duyan her 10 kedi sahibinden 9'u, doktoru kedi ile yaşamaması gerektiğini söylese bile kedisinden vazgeçmeyeceğini belirtiyor.