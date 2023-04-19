  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Evde reçel yapımı nasıl olur? Şekersiz reçel yapımı

Evde reçel yapımı nasıl olur? Şekersiz reçel yapımı

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan reçel evde nasıl yapılır? Evde doğal reçel yapımı nasıl olur? Sorusunun yanıtını internette sıkça araştırılıyor. Sizler için reçel yapımını anlattık. İşte evde doğal reçel tarifi...

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 16:45 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 16:45
Evde reçel yapımı nasıl olur? Şekersiz reçel yapımı

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan reçel sofralarda mutlaka bulunur. Evde doğal reçel yapımı nasıl olur? Sorusunun yanıtını internette sıkça araştırılıyor. Sizler için reçel yapımını anlattık.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Evde reçel yapımı nasıl olur? Şekersiz reçel yapımı

Hemen hemen herkesin sevdiği reçel, farklı farklı meyvelerden yapılabilir. Kilosuna dikkat edenler ise şeker tüketmemek için şekersiz reçel yapımı nasıl olur? Sorusuna yanıt arıyor. İşte reçel tarifi…

Evde reçel yapımı nasıl olur? Şekersiz reçel yapımı

İsteğe göre elma, armut, çilek, vişne, kayısı, gül, şeftali, kayısı gibi sağlıklı birçok meyvenin reçelini yapabilirsiniz.

Evde reçel yapımı nasıl olur? Şekersiz reçel yapımı

Malzemeler:

1 kg sert meyve
1 su bardağı 200 ml elma suyu

Evde reçel yapımı nasıl olur? Şekersiz reçel yapımı

2 kaşık pekmez
Yarım limon suyu (ya da 3-4 tane limon tuzu)

  • SON DAKİKA