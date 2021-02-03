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Haberler Galeri Evde tadilat yaparken buldu! İçinden çıkana inanamadı...

Evde tadilat yaparken buldu! İçinden çıkana inanamadı...

Evinizde bir tadilat yaparken durduk yere bir yerlerden bir kutunun çıktığını düşünün. Sizce en fazla ne olabilir? Tadilat sırasında duvarların içine gizlenmiş tarihi iki metal kutu bulan adam hayatının en büyük sürprizini yaşadı...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:37
Evde tadilat yaparken buldu! İçinden çıkana inanamadı...

Evinde tadilat yapan bir adam duvarın içinde inanılmaz bir keşfe imza attı.

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Evde tadilat yaparken buldu! İçinden çıkana inanamadı...

Tadilat sırasında duvarların içine gizlenmiş tarihi iki metal kutu bulan adam hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

Evde tadilat yaparken buldu! İçinden çıkana inanamadı...

Adını ve yaşadığı yeri açıklamayan adam uzun yıllardır yaşadığı evini elden geçirmeye karar verdi.

Evde tadilat yaparken buldu! İçinden çıkana inanamadı...

Fakat tadilat sırasında eski ev sahiplerinin bıraktığı "sürpriz" ile karşılaştı.

Evde tadilat yaparken buldu! İçinden çıkana inanamadı...

Duvarın içinde bulduğu kutuyu açınca gözlerine inanamadı.

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