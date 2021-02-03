Evde tadilat yaparken buldu! İçinden çıkana inanamadı...

Evinizde bir tadilat yaparken durduk yere bir yerlerden bir kutunun çıktığını düşünün. Sizce en fazla ne olabilir? Tadilat sırasında duvarların içine gizlenmiş tarihi iki metal kutu bulan adam hayatının en büyük sürprizini yaşadı...