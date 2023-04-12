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Haberler Galeri Evin içini görmeden satın aldı! Garajdan servet çıktı

Evin içini görmeden satın aldı! Garajdan servet çıktı

Bu olay sosyal medyayı salladı. Görmeden satın aldığı villanın garajından çıkanları görünce şok oldu. Satın aldığı evin garajından servet çıktı. İşte dünyanın farklı yerlerinden buldukları ilginç eşyaları sosyal medyada paylaşan o insanlar...

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:57 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:59
Evin içini görmeden satın aldı! Garajdan servet çıktı

Görmeden satın aldığı villanın garajından çıkanları görünce şok oldu. Satın aldığı evin garajından servet çıktı

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Evin içini görmeden satın aldı! Garajdan servet çıktı

İşte dünyanın farklı yerlerinden buldukları ilginç eşyaları sosyal medyada paylaşan o insanlar...

Evin içini görmeden satın aldı! Garajdan servet çıktı

Köpekbalığı şeklinde taş.

Evin içini görmeden satın aldı! Garajdan servet çıktı

Kusursuz yuvarlaklık.

Evin içini görmeden satın aldı! Garajdan servet çıktı

Beton altından çıkan eski bir telefon.

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