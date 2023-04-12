Evin içini görmeden satın aldı! Garajdan servet çıktı
Bu olay sosyal medyayı salladı. Görmeden satın aldığı villanın garajından çıkanları görünce şok oldu. Satın aldığı evin garajından servet çıktı. İşte dünyanın farklı yerlerinden buldukları ilginç eşyaları sosyal medyada paylaşan o insanlar...
Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:57Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:59
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Görmeden satın aldığı villanın garajından çıkanları görünce şok oldu. Satın aldığı evin garajından servet çıktı