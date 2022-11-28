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Evinde değişiklik yapmak isteyen adam herkesi şaşırttı! Öyle bir şey yaptı ki...
Evinde değişiklik yapmak isteyen adam herkesi şaşırttı! Öyle bir şey yaptı ki...
Evinde bazı değişiklikler yapmak isteyen adam herkesi şaşırtmayı başardı. Oturma odasının bir köşesini kesen adamın ne yaptığını başta kimse anlamasa da ortaya çıkan sonuç hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:42
Yapım ve hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından paylaşan adamın takipçileri merakla sonucu görmek onu takip etmeye devam ettiler.
Sonunda bu adamın ne yaptığını gören takipçiler gözlerine inanamadı.