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Haberler Galeri Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

ABD'de bulunan bir kamp firması lüks bir rezidansta bulunan tüm bölümleri küçücük bir römorkta toplamayı başardı. Görenlerin hayran kaldığı araca yoğun talep olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 09:22 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 09:23
Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

ABD'de bulunan bir kamp firması lüks bir rezidansta bulunan tüm bölümleri küçücük bir römorkta toplamayı başardı

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Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

2014 yılında çalışmalarına start veren firmanın bugüne kadar geliştirdiği en dikkat çekici ürün ise işte bu kamp romörkü.

Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

İki kişinin rahatça uyuyabileceği iç alanı, alüminyum kaplamasıyla ısı dengesini koruyan dış yapısı, çeşitli eşyaların kolayca depolanabileceği iç hacmi ve tabii ki dış tarafındaki bagaj kısmında yer alan portatif mutağı ile bu romörk tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

Dışarıdan ufak metrekaresiyle her yere girebilen araç bölmeleri sayesinde lüks bir rezidansta bulunan her detaya sahip.

Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

Araçtaki mutfak, yatak, oturma odası gibi bölümlerin hepsi gömme olarak tasarlanmış.

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