Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

ABD'de bulunan bir kamp firması lüks bir rezidansta bulunan tüm bölümleri küçücük bir römorkta toplamayı başardı. Görenlerin hayran kaldığı araca yoğun talep olduğu belirtildi.