Evini aracının içine taşıdı! Herkes onu konuştu...

2014 yılında çalışmalarına start veren firmanın bugüne kadar geliştirdiği en dikkat çekici ürün ise işte bu kamp romörkü.
İki kişinin rahatça uyuyabileceği iç alanı, alüminyum kaplamasıyla ısı dengesini koruyan dış yapısı, çeşitli eşyaların kolayca depolanabileceği iç hacmi ve tabii ki dış tarafındaki bagaj kısmında yer alan portatif mutağı ile bu romörk tüm ihtiyaçları karşılıyor.
Dışarıdan ufak metrekaresiyle her yere girebilen araç bölmeleri sayesinde lüks bir rezidansta bulunan her detaya sahip.
Araçtaki mutfak, yatak, oturma odası gibi bölümlerin hepsi gömme olarak tasarlanmış.