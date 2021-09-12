Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Şimdi Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderiyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, devletten aldığı destekle evinin ahır olarak kullanılan bölümünü atölyeye çeviren 49 yaşındaki girişimci Yıldız Topçu, soğuk sıkım yöntemiyle ürettiği çitlembik yağını Türkiye'nin her bölgesine gönderiyor. Topçu, "Gençken çok şeyler yapmak istedim ama imkanlar müsaade etmedi. Sonrasında karşıma böyle bir fırsat çıktı. Çevre köydeki kadınlar ve öğrencilerin hayatına dokunmaktı hedefim. Kadınlara gerçekten dokundum. Ben başardım hiç ümidim yokken bu yola çıktım. Kadınlara tavsiyem evde durmasınlar" dedi.