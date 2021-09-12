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Haberler Galeri Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Şimdi Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderiyor

Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Şimdi Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderiyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, devletten aldığı destekle evinin ahır olarak kullanılan bölümünü atölyeye çeviren 49 yaşındaki girişimci Yıldız Topçu, soğuk sıkım yöntemiyle ürettiği çitlembik yağını Türkiye'nin her bölgesine gönderiyor. Topçu, "Gençken çok şeyler yapmak istedim ama imkanlar müsaade etmedi. Sonrasında karşıma böyle bir fırsat çıktı. Çevre köydeki kadınlar ve öğrencilerin hayatına dokunmaktı hedefim. Kadınlara gerçekten dokundum. Ben başardım hiç ümidim yokken bu yola çıktım. Kadınlara tavsiyem evde durmasınlar" dedi.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 12:10
Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Şimdi Türkiye’nin her bölgesine ürün gönderiyor

İzmir'de Hacıömerli Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Yıldız Topçu, yıllarca evinde yaptığı ekmekleri satarak aile ekonomisine katkı sağladı.

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Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Şimdi Türkiye’nin her bölgesine ürün gönderiyor

Daha çok gelir elde edebileceği bir iş yapmanın hayalini kuran Topçu, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Programı"na başvurdu. "Geçmişten Günümüze Çitlembiği Yaşatmak" projesiyle 133 kadın girişimci arasında birinci olan Topçu, 2014 yılında 20 bin liralık hibe almaya hak kazandı.

Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Şimdi Türkiye’nin her bölgesine ürün gönderiyor

MARKET RAFLARINDA OLMAK İSTİYOR

Aldığı hibenin yanına yastık altındaki birikimini de ekleyen Topçu, evinin ahır olarak kullanılan bölümünü çitlembik yağı üretmek için yeniden tasarladı. Makine ve ekipman ihtiyacını da tamamlayan Topçu, 2015'te ilk çitlembik yağını üretti. İlk olarak komşularına satış yapan Topçu, ardından İstanbul, Ankara, Antalya gibi birçok kente ürettiği yağı göndermeye başladı.

Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Şimdi Türkiye’nin her bölgesine ürün gönderiyor

Yağ üretiminin yanı sıra çitlembikten kahve ve sabun da üretmeye başlayan Topçu'nun hayali, markalaşarak market raflarına girmek. Yıldız Topçu, AA muhabirine, çitlembik yağı üretiminde önemli aşamayı geçtiğini söyledi.

Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Şimdi Türkiye’nin her bölgesine ürün gönderiyor

Eşinin dede mesleği olan çitlembik yağını üretiyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Topçu, şöyle devam etti:

"Eşimin dedelerinin mesleği... Eskiden yemeklerde çitlembik yağı da kullanılıyordu. Dedelerimiz çitlembiği kavurur, sonrasında taş değirmende ezer ve keçi kılından çuvallara koyup sıkarak yağ elde ederdi. Ben de şu an kızartma ve zeytinyağlı yemeklerde bazen tamamen bazen zeytinyağıyla karıştırarak kullanıyorum. Şu an bize ulaşanlara yağımızı gönderiyoruz. Hayalim markalaşarak yurt dışına da yağımızı göndermek."

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