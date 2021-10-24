Evinin ortasında rögar kapağı buldu! Bakın nereye çıktı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Jennifer Little adındaki bir kişi evin zemininde gizli bir rögar kapağı bulan ve bu kapağı açan kişi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Rögar kapağının arkasında gördükleri ev sahibini adeta hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 10:53
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Videoda evin içinde bir rögar kapağı olduğu ve bu kapağın arkasında neler olup bittiğini merak ettikleri için keşfe çıktıklarını gösterdi.
Evin ortasındaki rögar kapağını kaldırdıklarında ise 1950'li yıllarda yapılmış bir bomba sığınağı buldular.
Jennifer videosunda 1950'li yıllarda inşa edilen evlerde, bomba sığınaklarının bulunmasının soğuk savaştan ve özellikle Orta Kaliforniya'daki bölgeye atılan nükleer bomba korkusundan dolayı oldukça normal olduğunu söylüyor.
Enkaz ve delikten de anlaşıldığı üzere buraya bir insan gelmeyeli neredeyse 50 yıl olmuş.
Bununla birlikte sığınakta ilginç detaylar buldular.