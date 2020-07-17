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Haberler Galeri Evlendi, evleniyorlar derken... Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı bitti mi? İşte detaylar...

Evlendi, evleniyorlar derken... Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı bitti mi? İşte detaylar...

Ünlü çift Hande Erçel ve Murat Dalkılıç arasında neler oluyor? İkilinin evleneceği konuşulurken ayrılık haberleri geldi. iddialara göre çift 3 hafta önce ayrıldı.

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:05 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:18
Evlendi, evleniyorlar derken... Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı bitti mi? İşte detaylar...

Murat Dalkılıç - Hande Erçel, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini bitirdi.

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Evlendi, evleniyorlar derken... Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı bitti mi? İşte detaylar...

İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

Evlendi, evleniyorlar derken... Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı bitti mi? İşte detaylar...

Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

Evlendi, evleniyorlar derken... Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı bitti mi? İşte detaylar...

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığı sonrası gözler ünlü popçunun eski eşi Merve Boluğur'a çevrildi.

Evlendi, evleniyorlar derken... Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı bitti mi? İşte detaylar...

Boluğur'un arkadaşına yazdığı "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" sözlerine takipçileri "Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu" diye takıldı.

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