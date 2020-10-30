  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek!

Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek!

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan bir binada arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 22:16
Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek!

Enkaz altındakilere ulaşmak için ekipler titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek!

Enkaz altında kalanların yakınları ise umutlu bekleyişini sürdürüyor. Ekipler çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek!
Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek!

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'deki depremi gözler önüne seren kareler
İzmir'deki depremi gözler önüne seren kareler
  • SON DAKİKA