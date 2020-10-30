Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek!

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan bir binada arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.