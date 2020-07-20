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Haberler Galeri Evli çift toplam 200 kilo verdi! Görenleri hayrete düşüren değişim

Evli çift toplam 200 kilo verdi! Görenleri hayrete düşüren değişim

Levi ve Danny Reed, iki yıl önce zayıflama kararı alıp çok zor bir sürece girdiler. 200 kilo veren çiftin değişimleri ise görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:27
Evli çift toplam 200 kilo verdi! Görenleri hayrete düşüren değişim

İki yıl önce zayıflama kararı alan ABDli çift sadece 2016 yılı başlangıcından bu yana herhangi bir operasyon geçirmeden sağlıklı beslenme ve egzersizle toplam 200 kilo verdi.

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Evli çift toplam 200 kilo verdi! Görenleri hayrete düşüren değişim

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşamakta olan Lexi (27) ve Danny Reed (29) sadece spor, doğru beslenme ve sevgiyle birbirlerini de desekleyerek çok önemli bir başarıya imza attı ve sağlıklı bir yaşama geçti.

Evli çift toplam 200 kilo verdi! Görenleri hayrete düşüren değişim

İleride çocuk sahibi olmak isteyen çift bu diyetin ilişkilerini daha da sağlıklı hale getirdiğini ve güçlendirdiğini söylüyor.


Evli çift toplam 200 kilo verdi! Görenleri hayrete düşüren değişim

"Şişman kız bıktı artık" anlamına gelen Fatgirlfedup adlı Instangram hesabından geçirdikleri değişimi fotoğraflarla paylaşan Lexi ve Reed çifti ABC News'a verdikleri röportajda deneyimlerini Motivasyonumuzu yitirdiğimiz günlerde birbirimizi zorla spor salonuna götürdük.

Evli çift toplam 200 kilo verdi! Görenleri hayrete düşüren değişim

Aynı zamanda birlikte yemek yapmaya, günlük hedefler koymaya başladık. Bu yolculuk bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı diye aktarıyor.

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