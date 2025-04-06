Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde bahsetti! Muğla’da alışılmışın dışında bir yayla

Alışılmış yaylalardan farklı olarak yüksek kesimlerde değil, alçak bir rakımda olan Karabağlar Yaylası, şehir merkezinden daha aşağıda bulunuyor. Konumu ve serin havası nedeniyle özellikle yaz aylarında tercih ediliyor. Yaylaya ulaşımı sağlayan yolların dar olması nedeniyle iki aracın yan yana geçmesinin mümkün olmadığı bölgede, sürücülerin birbirine yol verdiği hoşgörülü bir trafik kültürü dikkat çekiyor.