Faciadan dönüldü! Seyir halindeki tırdan otoyola konteyner düştü

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu'nda ilerleyen tırın dorsesindeki konteyner kopup yola savruldu. Otoyolun kapanmasına neden kazada konteyner şans eseri başka bir aracın üzerine savrulmadı.
Giriş Tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi 08:38Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi 08:42
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Kaza, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir istikametine seyreden Osman Akay (56) yönetimindeki 59 RP 489 plakalı tırın dorsesindeki konteyner kopup Orhangazi kavşağı yakınlarındaki trafik levhalarını devirdi.