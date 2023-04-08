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Haberler Galeri Faciadan dönüldü! Seyir halindeki tırdan otoyola konteyner düştü

Faciadan dönüldü! Seyir halindeki tırdan otoyola konteyner düştü

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu'nda ilerleyen tırın dorsesindeki konteyner kopup yola savruldu. Otoyolun kapanmasına neden kazada konteyner şans eseri başka bir aracın üzerine savrulmadı.

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi 08:38 Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi 08:42
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki tırdan otoyola konteyner düştü

Kaza, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir istikametine seyreden Osman Akay (56) yönetimindeki 59 RP 489 plakalı tırın dorsesindeki konteyner kopup Orhangazi kavşağı yakınlarındaki trafik levhalarını devirdi.

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Faciadan dönüldü! Seyir halindeki tırdan otoyola konteyner düştü

Şans eseri başka bir aracın üzerine devrilmeyen konteyner faciayı teğet geçti.

Faciadan dönüldü! Seyir halindeki tırdan otoyola konteyner düştü

Otoyolun kapanmasına neden kazada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Faciadan dönüldü! Seyir halindeki tırdan otoyola konteyner düştü

Konteyner kısa sürede olay yerinden kaldırılırken, trafik kısa sürede tekrar açıldı.

Faciadan dönüldü! Seyir halindeki tırdan otoyola konteyner düştü
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