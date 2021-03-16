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Haberler Galeri Fahriye Evcen fena yakalandı! Paylaştığı fotoğraf olay oldu

Fahriye Evcen fena yakalandı! Paylaştığı fotoğraf olay oldu

Instagram hesabından photoshop yaptığı fotoğraflarına yer veren Fahriye Evcen, dikkatinden kaçan bir detay yüzünden sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun kapıyı yamulttuğu fotoğrafına, "Fahriye Evcen de olsan o kapı yamulacak", "Daha profesyonel olmalısın" şeklinde yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 10:07 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 10:09
Fahriye Evcen fena yakalandı! Paylaştığı fotoğraf olay oldu

Pandemi döneminde Instagram hesabını daha aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Evcen, evinden paylaştığı son fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Fahriye Evcen fena yakalandı! Paylaştığı fotoğraf olay oldu

SON PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU
34 yaşındaki oyuncunun paylaşımındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Evcen'in arkasındaki kapının yamulduğunu görenler, ünlü oyuncunun fotoğrafına photoshop yaptığını belirterek oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

Fahriye Evcen fena yakalandı! Paylaştığı fotoğraf olay oldu

Takipçileri, oyuncuya "Fahriye Evcen de olsan o kapı yamulacak", "Daha profesyonel olmalısın", "Yapma be kadın", "O da yapıyorsa biz ne yapalım" gibi yorumlar yaptı.

Fahriye Evcen fena yakalandı! Paylaştığı fotoğraf olay oldu

Öte yandan Evcen'in tercih ettiği dekolteli beyaz bluzune de yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu bluzu beğenmediğini söyledi.

Fahriye Evcen fena yakalandı! Paylaştığı fotoğraf olay oldu

"KARAN EVDE SIKILIYOR"
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de çocuk konseptli bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Evcen, "Karan evde bu aralar, sıkılıyor. O yüzden buraya getirip, oyun oynatıp, vakit geçiriyoruz. Bana da iyi oluyor. Çok eğlenceli etkinlikler var" demişti.

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