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Haberler Galeri Fahriye Evcen oğlu Karan’ın fotoğraflarını ‘Ahh… Kalbim’ notuyla paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen oğlu Karan’ın fotoğraflarını ‘Ahh… Kalbim’ notuyla paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit ile örnek bir evliliği olan Fahriye Evcen yakışıklı oğlu Karan'ın fotoğraflarını 'Ahh… Kalbimm' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Anne oğlun fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:25 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:31
Fahriye Evcen oğlu Karan’ın fotoğraflarını ‘Ahh… Kalbim’ notuyla paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu birlikteliklerini oğlu Karan ile taçlandıran Fahriye Evcen Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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Fahriye Evcen oğlu Karan’ın fotoğraflarını ‘Ahh… Kalbim’ notuyla paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın birbirlerinden güzel fotoğraflarını 'Ahh… Kalbimm' notuyla paylaştı.

Fahriye Evcen oğlu Karan’ın fotoğraflarını ‘Ahh… Kalbim’ notuyla paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın birbirlerinden güzel fotoğraflarını 'Ahh… Kalbimm' notuyla paylaştı.

Fahriye Evcen oğlu Karan’ın fotoğraflarını ‘Ahh… Kalbim’ notuyla paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'den oğlu Karan'lı sevgi dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Fahriye Evcen oğlu Karan’ın fotoğraflarını ‘Ahh… Kalbim’ notuyla paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit ile evli olan güzel oyuncunun oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını paylaştı. Karan'ın yakışıklı halleri hayranları tarafından çok beğenildi.

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