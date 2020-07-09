Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Bakışları aynı...

Evcen fotoğrafın altına "Babası gibi keskin bakışlım..." notunu düştü.
REKOR BEĞENİ
Fahriye Evcen'in fotoğrafı kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.
BODRUM'DA İLE TATİLİ
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük'te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Evcen'in annesi ve kız kardeşini de ağırladı.
İkilinin yazlık evlerinde 2 yardımcı, bir bahçıvan, bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam 5 personelin çalıştığı öğrenildi.