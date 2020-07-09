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Haberler Galeri Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Bakışları aynı...

Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Bakışları aynı...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 16:11 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 16:20
Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Bakışları aynı...

Geçtiğimiz yıl anne olan ve şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Bakışları aynı...

'BABASI GİBİ...'

Evcen fotoğrafın altına "Babası gibi keskin bakışlım..." notunu düştü.

Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Bakışları aynı...

REKOR BEĞENİ

Fahriye Evcen'in fotoğrafı kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Bakışları aynı...

BODRUM'DA İLE TATİLİ

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük'te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Evcen'in annesi ve kız kardeşini de ağırladı.

Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Bakışları aynı...

İkilinin yazlık evlerinde 2 yardımcı, bir bahçıvan, bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam 5 personelin çalıştığı öğrenildi.

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