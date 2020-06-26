Fahriye Evcen son haliyle şaşırttı! Çift karantina sonrası ilk kez görüntülendi!

Gerek aile yaşamlarıyla gerek oyunculuklarıyla sanat dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen aralarındaki yaş farkıyla merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...