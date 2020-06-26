HaberlerGaleriFahriye Evcen son haliyle şaşırttı! Çift karantina sonrası ilk kez görüntülendi!
Fahriye Evcen son haliyle şaşırttı! Çift karantina sonrası ilk kez görüntülendi!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi. Doğumda aldığı kiloları veren Evcen, son haliyle büyük beğeni toplandı. Çiftin gittikleri aile yemeğinden bir kare sosyal medyaya düştü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 15:28Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 15:42
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fahriye Evcen son haliyle şaşırttı! Çift karantina sonrası ilk kez görüntülendi!
Kuruluş Osman'ın geçtiğimiz Çarşamba akşamı yayınlanan sezon finalinin ardından dizinin yıldızı Burak Özçivit de tatil moduna girdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarına "Yeni sezonda görüşmek üzere" diyen Özçivit, vaktinin tamamını ailesiyle geçirmeye başladı.
Fahriye Evcen son haliyle şaşırttı! Çift karantina sonrası ilk kez görüntülendi!
Karantina dönemini çok sıkı yaşayan ve neredeyse hiç dışarı çıkmayan Burak özçivit ve Fahriye Evcen çifti de normalleşme sürecine girdi.
Fahriye Evcen son haliyle şaşırttı! Çift karantina sonrası ilk kez görüntülendi!
Sevilen oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gittikleri aile yemeğinden bir kare sosyal medyaya düştü. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı.
Fahriye Evcen son haliyle şaşırttı! Çift karantina sonrası ilk kez görüntülendi!
Karantina sürecinde evinin bahçesinde verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen ilgi odağı olmuştu.
Fahriye Evcen son haliyle şaşırttı! Çift karantina sonrası ilk kez görüntülendi!
Gerek aile yaşamlarıyla gerek oyunculuklarıyla sanat dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen aralarındaki yaş farkıyla merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...