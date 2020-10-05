Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile dikkati çekiyor. Evcen, Instagram hesabından paylaştığı 'bahçe pozları' ile sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Evcen, evinin bahçesinde verdiği yeni pozları Instagram hesabından yayınladı. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımlarına hayranları övgü yağdırdı. Evcen'in pozlarına saatler içinde 600 binden fazla beğeni geldi. Evcen, geçtiğimiz hafta da evinin bahçesinde verdiği yeni pozlarını yayınlamıştı. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kırmızı kareli bir gömlek giyen Fahriye Evcen'in etiketi çıkarmayı unuttuğu görüldü. Hayranları oyuncuya, 'Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?' şeklinde yorum yaptı.