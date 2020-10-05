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Haberler Galeri Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile dikkati çekiyor. Evcen, Instagram hesabından paylaştığı 'bahçe pozları' ile sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 11:11
Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

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Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Evcen, evinin bahçesinde verdiği yeni pozları Instagram hesabından yayınladı. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımlarına hayranları övgü yağdırdı.

Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Evcen'in pozlarına saatler içinde 600 binden fazla beğeni geldi.

Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Evcen, geçtiğimiz hafta da evinin bahçesinde verdiği yeni pozlarını yayınlamıştı. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Kırmızı kareli bir gömlek giyen Fahriye Evcen'in etiketi çıkarmayı unuttuğu görüldü. Hayranları oyuncuya, "Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?" şeklinde yorum yaptı.

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