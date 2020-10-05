Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen'in o pozları sosyal medyayı salladı!

Başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile dikkati çekiyor. Evcen, Instagram hesabından paylaştığı 'bahçe pozları' ile sosyal medyayı salladı.